Juve, ecco dove può andare Sarri se si svincola

Il definitivo “Sarri... vederci e grazie”, insomma, è prossimo a concretizzarsi a detta del grande amico del tecnico toscano, Virgili. Sapendo un po’ come va il mondo (del calcio in particolare) e sapendo che l’esonero - ovviamente - non è scaturito in un clima da vogliamoci tutti bene, beh, è facile ipotizzare che Maurizio Sarri non pensi alla risoluzione del contratto solo in quanto filantropo e benefattore. Magari nemmanco in quanto (pur enorme) appassionato di calcio, di panchi- na e di allenamenti. Da un lato smania dalla voglia di tornare a fare il mestiere che ama (e che oggettivamente è bravissimo a fare) e dall’altro sa, giocoforza, che a breve potranno presentarglisi occasioni per tornare a svolgerlo ad alti livelli. Meglio ancora se in Italia: non dimentichiamo che il desiderio di riavvicinarsi alle sue terre d’origine è stato una concausa (dichiarata, peraltro) del divorzio dal Chelsea e dell’approdo alla Juventus, un’annata fa. Le indiscrezioni attorno al tecnico toscano sono già parecchie e si concentrano per lo più in centritalia, poco più su rispetto a quella Napoli in cui Sarri ha compiuto il grande salto. Le voci sono legate alla Fiorentina, ad esempio, squadra cui la famiglia Sarri è particolarmente legata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport