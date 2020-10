Matos si presenta: "Felice di esssere qui, Empoli è una grande piazza"

EMPOLI -“Sono felice di essere ad Empoli, una squadra importante che mi ha voluto fortemente". Così l'ultimo acquisto azzurro Ryder Matos si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. "Stavo parlando anche con altre squadre poi quando è arrivata la proposta di venire qui ho detto subito sì - ha proseguito ai canali del club azzurro -. Ha inciso il tornare in Toscana? La mia famiglia è felice, ho conosciuto la mia ragazza a Firenze ma ciò che ha contato è che arrivo in una grande piazza, con gran voglia di far bene. Ruolo? Posso giocare seconda punta o trequartista, sono a disposizione del mister”. “Qualche tempo c’era stata una trattativa ma non si era concretizzata – ha aggiunto Matos - sono felice che sia successo adesso, sono motivato e ho davvero gran voglia di far bene. L’impatto col mister è stato positivo, il gruppo è buono e sano; conoscevo Romagnoli, con cui ho giocato a Carpi, e Bandinelli dai tempi della Fiorentina ma tutti mi hanno accolto nel migliore dei modi. Qui ho trovato un centro sportivo da grande squadra, una piazza che ha fatto tanta Serie A e che è molto conosciuta, anche in Brasile. Sono felice di tutto questo, e, come detto, ho solo voglia di far bene”.