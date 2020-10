Arezzo, preso Cerci: l'ex Torino è la super mossa in attacco

AREZZO - Oggi è una bella giornata per chi tifa Arezzo: la rosa toscana si è rinforzata con un giocatore di categoria superiore, per anni protagonista in Serie A. Parliamo di Alessio Cerci: l'estroso (ma discontinuo) attaccante di Valmontone, lo scorso anno alla Salernitana in Serie B, scende dunque per la priam volta in C. Il classe 1987, cresciuto nella Roma, ha indossato (tra le altre) anche le maglie di Pisa, Fiorentina, Torino, Atletico Madrid e Milan.