Pogba, attivato il rinnovo con il Manchester United. Solskjaer: "Resta altri 2 anni"

MANCHESTER (Regno Unito) - Pogba resta al Manchester United fino a giugno 2022. I Red Devils hanno infatti attivato la clausola che gli ha permesso di prolungare unilateralmente il contratto. Solskjaer conferma tutto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Premier League con il Newcastle. "Paul è un nostro giocatore e resterà qui altri due anni - ha evidenziato - E' concentrato su ciò che è meglio per noi e sono sicuro che in questi due anni tireremo fuori il meglio da lui". Il campione del mondo in Russia nel 2018, alla sua sesta stagione a Manchester da quando è arrivato dalla Juventus, non ha mai nascosto - anche pubblicamente - il desiderio di indossare un giorno la maglia del Real Madrid.

