United ko, Solskjaer in bilico. E in Inghilterra riparlano di Allegri

MANCHESTER (Inghilterra) - Momento difficile in casa Manchester United, in Premier League occupa il 15° posto (7 punti in 6 partite) e in Champions League ha rimediato una brutta sconfitta a Istanbul contro il Basaksehir. Solskjaer è come sempre al centro delle critiche e ieri non gli è stato perdonato l'aver fatto partire dalla panchina Pogba e Cavani. I tifosi dei Red Devils da mesi stanno perdendo la pazienza e sui social hanno lanciato l'hashtag "#OleOut", ma il tecnico continua a ignorare le voci dell'esonero: "Mi rifiuto di rispondere a queste domande. Siamo appena all'inizio della stagione e ci sono sempre tanti discorsi, tutti dicono la loro, noi dobbiamo solo essere forti e andare avanti. Sono stato ingaggiato per fare un buon lavoro e sono concentrato solo su questo, ce la metterò tutta". La stampa britannica però si è già messa al lavoro individuando due possibili sostituti, il favorito rimane Mauricio Pochettino con l'ex Juve Massimiliano Allegri subito dietro.