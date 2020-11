Udinese, senti De Paul: "In Friuli sto bene, ma la Champions mi piacerebbe"

UDINE - Intervistato da La Nacion, il leader dell'Udinese Rodrigo De Paul (ora in ritiro con la nazionale argentina) ha parlato a ruota libera: "Mia moglie e mia madre sono le due persone con cui parlo di più. A volte mi sento molto sotto pressione perché voglio che tutto vada bene: che ai miei fratelli non manchi nulla, crescere con la Nazionale, che l’Udinese migliori. Così mi affido a mia moglie, che mi aiuta a liberare la testa, e a mia madre, che si prende cura di tutta la famiglia in Argentina. Essere un professionista mi rende felice. Tutto quello che ho ottenuto nella mia vita calcistica è stato essere un professionista. Per questo motivo sono diventato un giocatore importante in Nazionale. So che essere diventato il 10 dell’Udinese non è come esserlo del PSG. Se giochi male, pui svalutarti, magari da secondo persone che non sono preparate: 'Normale, De Paul non gioca per un top club, gioca per l’Udinese'. Ma perché dovrei cambiare? Sono immensamente felice per le cose che ho realizzato, vedere da dove vengo e la famiglia che ho creato. Fare il calciatore è un lavoro per due: posso esserlo grazie alla donna che mi sta accanto. So che nessuno di quelli che mi stanno intorno lo fa per interesse: ho amici da quando avevo tre o quattro anni. È una cerchia molto stretta. È un momento di grande felicità e a volte spaventa un po’, perché ti fa pensare che potrebbe arrivarne uno brutto. Ma bisogna goderselo e basta".

De Paul parla poi della sua avventura italiana: "Sono passati quasi sette anni da quando ho lasciato l’Argentina. A quei tempi il Racing non aveva un posto dove mangiare o un nutrizionista. Uscivi dall’allenamento e andavi a mangiare con qualcuno bevendo una Coca-Cola. All’Udinese ho incontrato un ottimo nutrizionista che non mi ha imposto di mangiare questo o quello, si è seduto con me e mi ha spiegato le sue scelte: perché è importante non mangiare zuccheri o perché è importante mangiare carboidrati il giorno prima della partita. Ovviamente non giochi meglio perché mangi meglio, è una scemenza. Ma mangiare bene ti fa affaticare meno e quindi liberi la testa così da prendere le decisioni migliori".