Scamacca e altri cinque: Juve-Genoa, si gioca e si tratta

Scamacca alla Juve: le novità sulla trattativa

A partire da Gianluca Scamacca, il 22enne centravanti che al Genoa è in prestito, ma è di proprietà del Sassuolo. La Juventus lo ha annusato negli ultimi giorni, perché poteva avere le caratteristiche per diventare la quarta punta di cui i bianconeri hanno bisogno da qui alla fine della stagione per garantire un po’ di turnover a Morata e agli altri attaccanti. Una trattativa a tre, perché il Genoa deve dare il nulla osta, mentre con il Sassuolo la Juventus deve trattare la formula per avere il giocatore. Una trattativa che ieri ha registrato una brusca frenata e che, per ora, rimane in stallo: chissà se la partita di questa sera possa smuovere qualcosa, tuttavia per il momento sembra che non si riesca a trovare una via soddisfacente per tutti e che possa mediare fra la richiesta del Sassuolo (che valuta il giocatore 25 miioni di euro) e la necessità della Juventus di rinviare i pagamenti sui prossimi bilanci. Non è detta l’ultima parola, ma le azioni di Scamacca bianconero sono comunque scese nelle ultime ventiquattro ore.