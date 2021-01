Milan, ore decisive per l'arrivo di Tomori

MILANO - Mario Mandzukic ha effettuato, nella giornata di ieri, tutto l’iter delle visite mediche e dell’idoneità sportiva per poi fare rientro in hotel, dove ha seguito la gara tra i suoi nuovi compagni di squadra e il Cagliari. Oggi ha firmato il contratto che lo lega ai rossoneri fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. Chi, invece, è prossimo a svuotare il suo armadietto è Andrea Conti, che oggi dovrebbe dire sì in via definitiva al Parma.