Liberato Cacace, la Juve sul terzino paisà

La Juve continua a puntare sulla linea verde. Dopo i colpi De Ligt, Chiesa, McKennie, Kulusevski e Rovella, tra gli altri, i bianconeri hanno messo gli occhi sul terzino sinistro neozelandese Liberato Cacace . In forza al Sint-Truiden , società calcistica belga che milita nella Pro League, in questo primo scorcio di stagione ha già collezionato 16 presenze, servendo anche due assist vincenti per i compagni.

Liberato Cacace: chi è e quanto vale

Cacace è in possesso del doppio passaporto (è figlio di un emigrato italiano, Antonio Cacace, originario di Massa Lubrense), pertanto non andrebbe ad occupare alcuno slot extracomunitari e potrebbe arrivare subito. Il giovane è finito anche nel mirino del Bayern Monaco prima che la società tedesca acquistasse Alphonso Davies. Cacace è un Under 23 (27 settembre 2000), ma se dovesse dimostrare fin da subito quanto ammirato da Paratici potrebbe fare immediatamente il salto in prima squadra alla corte di Pirlo. In quel ruolo il tecnico della Vecchia Signora può contare su Alex Sandro (il brasiliano al momento è ai box per la positività al Coronavirus) e Frabotta. Il Sint-Truiden, intanto fissa il prezzo del cartellino intorno ai 5-6 milioni di euro.