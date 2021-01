France Football: “Il Torino sfida Napoli e Milan per Boulaye Dia”

Dodici gol in Ligue 1 bastano per attirare le attenzioni di molti club europei? Evidentemente sì, soprattutto quando si è a sole due reti dal capocannoniere Mbappé. L’incredibile ascesa di Boulaye Dia del Reims (tre anni fa era un elettricista part-time) ha inevitabilmente fatto gola a un nutrito numero di dirigenti. Il West Ham non è riuscito a compiere uno sforzo per arrivare ai 15 milioni richiesti dal club francese mentre Napoli, Milan e Torino non hanno smesso di togliergli gli occhi di dosso. Ne ha parlato France Football, rivelando che le tre società italiane lo seguono per portarlo in Serie A la prossima estate o, cosa più improbabile, in questa sessione di mercato. Secondo il periodico, azzurri e rossoneri avrebbero già tentato un primo approccio con l’entourage del 24enne attaccante, che però al momento preferirebbe continuare la propria avventura in Francia per acquistare un altro po’ di esperienza prima di compiere il grande salto.