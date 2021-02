Torino, Rugani è un intrigo

TORINO - Gli ultimi giorni di mercato non hanno portato al Torino solo il tanto bramato attaccante (Antonio Sanabria ), ma anche un'inedita "collaborazione" con la Juve arcirivale. Sì, perchè oltre a Rolando Mandragora , a un passo dai granata in cui arriverà con la formula del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro, e per cui si attende che Paratici ottenga il nulla osta dell' Udinese , "l'aiuto" del club bianconero può materializzarsi anche per la difesa.

Intrigo Rugani... e Singo

Da giorni è spuntato il nome di Daniele Rugani, in prestito al Rennes dove però non ha quasi mai giocato a causa degli infortuni. I francesi non lo riscatteranno e vorrebbero puntare da subito su Nicolas Nkoulou, che non rinnoverà il suo contratto con il Torino. Il camerunese però tentenna, e il conguaglio del club granata sotto forma di copertura dell'ingaggio di Rugani, disponibilissimo all'idea di tornare in Italia, potrebbe non bastare. Nei discorsi la Juve starebbe provando ad inserire anche Grigoris Kastanos ora in prestito al Frosinone. I tifosi temono però che tutto questo sia una sorta di "assicurazione" Juve su Wilfried Singo e patron Cairo, registrato il malcontento, avrebbe frenato.