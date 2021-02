Juve, ufficiale Khedira all'Hertha Berlino

BERLINO (GERMANIA) - Sami Khedira è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. La squadra tedesca, infatti, ha ingaggiato l'ormai ex centrocampista della Juve che indosserà la maglia numero 28. E' stato il direttore sportivo dell'Hertha, Arnie Friedrich, ad annunciare il nuovo colpo: "Abbiamo ingaggiato un top player che negli ultimi anni è stato sotto contratto con due tra i migliori club in Europa e che, grazie alla sua esperienza, ci aiuterà immediatamente. Eravamo insieme ai Mondiali 2010 in Sudafrica e abbiamo lavorato fianco a fianco in campo. Conosco le sue qualità di leadership e sono molto felice di averlo qui".