Milan, ecco il tuo Barella: Pobega è pronto a tornare

MILANO - Anche il Milan ha il suo Barella, non l’ha pagato 45 milioni ma l’ha prima costruito in casa, quindi lo ha spedito in giro per l’Italia a farsi le ossa. Tommaso Pobega, avversario per novanta minuti sabato, chiusa la trafila nelle giovanili e un lungo pellegrinaggio calcistico per la penisola, è pronto a tornare alla base. Un lungo giro, iniziato in Lega Pro con la Ternana, passato da Pordenone (con la semifinale playoff) e chiuso a Spezia dove il ragazzo ha mosso i primi passi in Serie A e - come nelle categorie inferiori - messo in mostra la sua dote migliore, quella di essere un incursore sopraffino, come dimostrano i tre gol segnati in campionato (contro Juve, Benevento e Napoli) e i due realizzati con la maglia dell’Under 21, entrambi all’Islanda il 12 novembre. Tra i maestri Tommaso può contare pure Gennaro Gattuso con il quale (24 novembre 2017, Chievo-Milan 0-2) ha segnato pure il primo gol in Primavera proprio nell’ultima gara di Ringhio prima del grande salto in prima squadra a Milanello, là dove vuole arrivare pure Pobega. Allo Spezia è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: formula adottata per far sì che i liguri lo valorizzassero e finora ci sono riusciti molto bene considerato che hanno preso la targa sul ragazzo già un paio di club di Premier (Leicester e Leeds) oltre all’Eintracht in Bundesliga.