Ufficiale, Ibanez rinnova fino al 2025: "Darò tutto per la Roma"

ROMA - La Roma "è lieta di annunciare che Roger Ibanez ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025". Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall'Atalanta nel gennaio del 2020 e finora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma. "Questo rinnovo ha un significato particolare per me - ha dichiarato Ibanez -. Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni".