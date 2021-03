France Football: "Juve, ecco l'offerta per Dybala dalla Premier"

Anche se ha un ginocchio che lo tormenta da mesi e che non gli ha quasi mai permesso di essere a disposizione di Pirlo in questa stagione, Paulo Dybala rimane nel mirino delle big europee per il prossimo calciomercato. Il contratto della Joya scade nel giugno 2022 e i piani di rinnovo sono ancora da definire. Così, dall'estero rilanciano: secondo France Football Dybala sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Tottenham, pronti a inserirsi tra la Juve e il rinnovo del contratto dell'argentino per far saltare il banco e portare Paulo in Premier League. Per la stampa transalpina i due club sarebbero pronti a offrire oltre 55 milioni di euro, rumor che trova riscontro anche nei tabloid britannici e nella stampa catalana.