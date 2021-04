Calciomercato Juve, Locatelli regalo di Coppa Italia

TORINO. Il primo colpo Juve in vista del 2021-22 dovrebbe essere Manuel Locatelli. Un regalo che, salvo cambi di programma, potrebbe essere impachettato già nel finale di questo campionato. I contatti tra Juventus e Sassuolo non si sono mai interotti e continuano. Il dg bianconero Fabio Paratici, dopo la fumata nera della scorsa estate, è pronto a tornare alla carica a breve e in modo concreto. La sensazione è che stavolta non si arriverà a luglio come nel 2021.