L'Equipe: "La Juve punta Icardi. Al Psg può andare Dybala"

PARIGI (Francia) - "Mauro Icardi vuole lasciare il Paris Saint-Germain". È quanto si legge su L'Equipe, che rivela come l'entourage del giocatore sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova squadra, a due anni dal suo arrivo dall'Inter. Icardi non si sentirebbe sufficientemente protagonista nella squadra di Pochettino e il Psg, dal canto suo, sarebbe pronto a trattare perché si libererebbe di un ingaggio pesante. Il 28enne attaccante argentino avrebbe nostalgia dell'Italia per quanto i suoi 10 milioni di euro lordi a stagione non lo renderebbero alla portata di tutti: Juve e Roma sarebbero i club che potrebbero farsi avanti in Serie A ma anche la Premier League potrebbe rappresentare una destinazione gradita. E sempre secondo il quotidiano transalpino, qualora i bianconeri si facessero avanti, nella trattativa potrebbe essere inserito Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022.