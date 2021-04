MILANO - "What'Z happening?", cosa sta per succedere? Molto probabilmente il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. Quella Z di Zlatan messa in bella mostra sul profilo Twitter del club rossonero lascia pochi dubbi: già in serata potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del prolungamento di Ibra fino al 30 giugno 2022. Un altro anno a 7 milioni di euro, bonus compresi, queste dovrebbero essere le cifre. Maldini aveva detto che il rinnovo era vicinissimo, oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.