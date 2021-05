Juve-Aouar, Aulas: “Vuole andare via? Proveremo ad accontentarlo”

“Aouar via? Non è nelle nostre volontà. Vogliamo continuare a farlo crescere all'interno del club”. I piani del presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, sembrano chiari. Ma lasciano aperto un grande spiraglio per il futuro. Il francese è uno dei centrocampisti più apprezzati d’Europa e da tempo è sul taccuino dei dirigenti della Juve. “È un nazionale e potrebbe essere convocato per l'Europeo e il Mondiale in Qatar - ha proseguito il patron dell’OL a margine del rinnovo della calciatrice Delphine Cascarino - Se vorrà partire, però, proveremo ad accontentarlo, come abbiamo fatto in questi anni con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida. Se le offerte non corrispondono alle nostre richieste, rimarrà a Lione e saremo molto contenti”. A giocare un ruolo nell’eventuale trattativa con i bianconeri (i rapporti tra le due società sono ottimi) potrebbe essere Mattia De Sciglio, attualmente in prestito alla squadra allenata da Rudi Garcia. Un trasferimento a titolo definitivo dell’azzurro consentirebbe di abbassare i costi e al contempo di mettere a segno una plusvalenza per il laterale jolly, a bilancio per poco più di 2 milioni.