Douglas Costa lascia il Bayern e torna alla Juve: è ufficiale

MONACO DI BAVIERA (Germania) - "Addio a Monaco: Douglas Costa e Tiago Dantas lasceranno il Bayern. Grazie!". Con questo tweet, i campioni del mondo in carica annunciano ufficialmente la separazione con l'esterno brasiliano, arrivato in estate in prestito dalla Juventus, e con il portoghese, prelevato con la stessa formula dal Benfica. L'ex bianconero termina così l'avventura bis con i bavaresi, al termine di una stagione non particolarmente esaltante: un solo gol in 20 presenze totali, tra Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League e Mondiale per Club.