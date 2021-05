As: "Zidane ha comunicato l'addio al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - Zidane ha scelto. E la sua decisione è definitiva. Questo è quanto appreso da As, che ha raccontato di come il francese abbia comunicato al Real Madrid di voler chiudere la sua seconda avventura da allenatore nei blancos. Il francese aveva chiesto qualche giorno di tempo per pensarci, alla fine ha optato per le dimissioni (il suo contratto è in scadenza a giugno 2022).