Ecco Allegri, un ritorno da re: avrà più potere e continuerà il piano giovani

Allegri-Juve, non sarà un "manager all'inglese"

POTERE - Ma che tipo di potere? Chiariamo subito che non sarà un “manager all’inglese” come si è sentito da più parti. Non è possibile concepire quel ruolo nel calcio italiano e, in particolare, nella Juventus. Tuttavia Allegri inciderà in modo più profondo nella gestione della squadra e nell’impostazione del progetto tecnico, per quanto non direttamente sul mercato, che resterà una prerogativa di Federico Cherubini (che prende il posto di Fabio Paratici) e della sua squadra.