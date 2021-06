Sport: "Inter, Sanchez ai saluti: c'è il Siviglia"

Sembra esserci il Siviglia nel futuro di Alexis Sanchez, campione d'Italia con l'Inter, ma probabile partente per fare cassa. Secondo quanto scrive il sito del giornale catalano Sport, l'attaccante cileno piace molto al club andaluso che ha cambiato strategia di mercato: un tempo cercava giovani talenti, mentre ultimamente sta puntando su calciatori esperti, come accaduto con Rakitic e il "Papu" Gomez. Sanchez, che ha già giocato nella Liga con il Barcellona dal 2011 al 2014, è uno di quei giocatori che l'Inter, in difficoltà economiche, potrebbe sacrificare per incassare denaro prezioso e abbassare il monte ingaggi. Il Siviglia, che il prossimo anno giocherà in Champions League, può essere una destinazione gradita per il cileno che però, secondo Sport, dovrà rivedere al ribasso il suo stipendio, attualmente fissato a 7 milioni a stagione.