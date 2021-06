Inter, jolly dal Cagliari: è Nandez

MILANO - L'Inter accelera per Nahitan Nandez. A convincere i nerazzurri, tre fattori. In primis i frequenti infortuni di Sensi; a seguire la situazione di Vidal, il cui stipendio è troppo alto per un non titolarissimo; e infine, si è aggiunta da poco, l'incertezza sul rientro in campo di Christian Eriksen. La situazione di Nandez coinvolge Nainggolan che, di proprietà dell'Inter, è un obiettivo importante del mercato del Cagliari. Qualche sondaggio per Nandez l'Inter l'ha già fatto ed è immaginabile che gli ultimi eventi possano imprimere un'ulteriore accelerata alle trattative. Senza dimenticare che al Cagliari, per sostituire Simeone, farebbe molto comodo Pinamonti. Del resto uno come Nandez, che può operare in più ruoli nel 3-5-2 di Inzaghi, sarebbe una pedina molto preziosa nell'Inter che verrà. Intanto è in stallo la situazione Radu: i nerazzurri propongono un anno di contratto, il giocatore atende mosse della Lazio. Sotto osservazione resta Rafael Santos Borré, svincolato, come punta a low cost.