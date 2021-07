Clamoroso As: "Varane allo United, Pogba al Real!"

Varane allo United e Pogba al Real Madrid. Altro che fantacalcio, lo scambio tra i due club ipotizzato dal quotidiano spagnolo AS potrebbe concretizzarsi realmente. I Red Devils, dopo aver annunciato l’acquisto di Sancho dal Dortmund, avrebbero individuato nel forte centrale francese il prossimo grande obiettivo per la difesa. Il dubbio più grosso è relativo alla valutazione di Varane, che si attesta intorno ai 70 milioni: lo United non intende andare al di sopra dei 45 e proprio per questo motivo potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Pogba, in scadenza di contratto nel 2022 come il compagno di nazionale. La trattativa è tutt’altro che semplice, anche perché molto probabilmente Ancelotti farà un tentativo per trattenere il giocatore a Madrid. Se l’arrivo di Varane non dovesse concretizzarsi, i Red Devils sarebbero pronti a virare su Pau Torres del Villarreal.