Psg, striscione dei tifosi contro Pogba: "Non ti vogliamo qui"

PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba è sempre più deciso ad abbandonare il Manchester United quest'estate. Il centrocampista francese, in scadenza nel 2022 con i Red Devils, è finito nel mirino del Psg che vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta ad un mercato di per sé già faraonico. Alcuni tifosi parigini, però, si sono schierati apertamente contro l'ex Juve appendendo di fronte al centro sportivo del Psg uno striscione: "Pogba, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi". Il prossimo eventuale acquisto, dunque, non sarebbe gradito ai sostenitori del club parigino. La Juve, che riaccoglierebbe a braccia aperte il suo figliol prodigo, torna a sperare.