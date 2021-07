Cairo: "Torino su Pjaca. Offerta importante a Belotti"

BRESSANONE - "Stiamo lavorando sul trequartista, magari chiudiamo già domani: ma preferisco prima fare e poi parlare. Pjaca? Vediamo, Vagnati (il dt del club, ndr) ci sta lavorando: voleva venire qui ma non ha potuto perché era impegnato" ha spiegato Urbano Cairo a Bressanone, dove ha assistito allo 0-0 del Torino in amichevole contro l'Al Fateh .

Le parole di Cairo sul rinnovo di Belotti

"Belotti ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui: gli abbiamo fatto un'offerta molto importante per le nostre casse, dopodichè se non accetta l'offerta…Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta un'offerta importante e ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose" ha dichiarato Cairo sulle trattative del rinnovo di contratto di Belotti con il Torino.