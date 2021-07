Inter, Bellerin chiama. E Inzaghi ha solo Perisic

MILANO - Simone Inzaghi ha dovuto attendere sino a fine luglio per avere l'unico superstite degli esterni titolari dell'Inter. Sì, perchè oggi, finalmente, ad Appiano Gentile arriverà Ivan Perisic, l'unica freccia rimasta dopo gli addii di Achraf Hakimi e Ashley Young. Non la situazione ottimale per un tecnico che, come il suo predecessore, fa degli esterni a tutta fascia una peculiarità del suo gioco. E in attesa del possibile arrivo di Nahitan Nandez, quasi un coltellino svizzero grazie alla sua duttilità e alla capacità di occupare tutti i ruoli del centrocampo, resta sempre in auge il nome di Hector Bellerin dell'Arsenal.