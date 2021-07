Vivaio Juve, è Randy Bandolo l'ultimo giovane talento

In casa Juventus c'è un mercato che è già entrato nel vivo. Quello volto a rinforzare il settore giovanile bianconero, che in queste prime settimane della sessione estiva ha già accolto sette talenti dal panorama internazionale. Nelle ultime ore, in particolare, sono stati definiti gli ingaggi dello slovacco Jakub Vinarcik e del francese Randy Bandolo , entrambi classe 2005. Il primo è un portiere che, cresciuto nel Kosice, aveva già avuto modo di scoprire Vinovo in occasione di un provino la scorsa primavera. Il secondo, invece, è un terzino destro di grande fisicità ed atletismo, prelevato dal Nancy alla scadenza dell'accordo con il club francese, cui i bianconeri verseranno soltanto un premio di formazione. I loro nomi, dunque, si aggiungono ad una lista che comprendeva già il bosniaco Muharemovic e lo svizzero Hajdari (2003), il norvegese Solberg (2004), il belga Noenge Boende e l'olandese Huijsen (2005).

L'italiano Citi arriva dal Milan

Ma l'attenzione dell'area scouting bianconera non è rivolta unicamente all'estero: l'ultimo colpo in entrata per l'Under 19, infatti, riguarda l'azzurro di categoria Alessandro Citi, imponente difensore del 2003. Svincolato dal Milan dopo una stagione da capitano dell'Under 18 rossonera, il centrale ha svolto lunedì le visite al J Medical e ieri ha già sostenuto una prima sgambata a Vinovo. Sul fronte uscite, invece, ufficiale la cessione in prestito al Vicenza per Di Pardo, dopo quelle di Coccolo alla Spal, di Gori al Como e di Gozzi al Fuenlabrada in Segunda Division spagnola. I prossimi dovrebbero essere Del Favero e Minelli, ad un passo dal Cosenza che attende il ripescaggio in Serie B.