Inter, Nandez si avvicina. E Vidal rilancia: "Resto qui!"

MILANO - Per l' Inter comincia, finalmente, il countdown per Nahitan Nandez . Domani l'uruguaiano tornerà in Italia con la speranza che tra i nerazzurri e il Cagliari l'accordo possa arrivare a stretto giro di posta, anche se sostanzialmente legato a Radja Nainggolan . Ora le società sono vicine, con i rossoblù che hanno aperto all'ipotesi di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto e un budget che dovrà anche considerare la buonuscita del Ninja (si può arrivare a 5 milioni di euro totali).

Vidal rilancia: "Resto e farò vedere chi sono"

I contatti proseguono e a fine mercato anche uno tra Andrea Pinamonti e Martin Satriano potrebbero finire al Cagliari - una volta ceduti Giovanni Simeone e Andrea Cerri. Nel frattempo alla Pinetina è tornato Arturo Vidal, già sceso in campo nell'amichevole con il Crotone vinta 6-0. E nonostante le voci d'addio il cileno ha rilanciato: "L'anno scorso non è stato bello per me, ora voglio tornare al 100% e far vedere al mondo che il vero Vidal è tornato: sarà il mio anno".