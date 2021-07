Milan, sfuma Brandt: il Dortmund lo blinda con Haaland

MILANO - Per un Milan che attende sempre il ritorno di Franck Kessie dalle Olimpiadi per definire la trattativa rinnovo resta sempre al primo posto la ricerca dell'erede di Hakan Calhanoglu. Ma il prossimo trequarstita titolare non sarà Julian Brandt, in forza al Borussia Dortmund e già oggetto delle attenzioni della Lazio di Sarri. A blindarlo ci ha pensato l'ad giallonero Watzke, che ha spiegato come "lui e Haaland giocheranno nel Dortmund per un altro anno". Ma ad ogni modo, per tuffarsi su un altro profilo, i rossoneri dovranno comunque far cassa e cedere.