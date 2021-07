Roma, Mourinho sorride: c'è Shomurodov

ROMA - Non solo l'ottimo 1-1 con il Porto nel primo test a elevata difficoltà del precampionato, per la Roma e José Mourinho arrivano anche buone notizie dal mercato. È di ieri la notizia che i giallorossi sono vicinissimi all'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov. Per l'uzbeko classe 1995, che ha già detto sì allo Special One, i giallorossi sborseranno un totale di circa 20 milioni di euro strutturati in 2,5 per il prestito oneroso, 15 per il riscatto obbligatorio, 2,5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Shomurodov, 8 reti in 31 presenze alla prima stagione in Serie A, andrà a completare l'attacco della Roma con Dzeko e Borja Mayoral. Con la sua duttilità, inoltre, potrà agire anche da esterno sulla trequarti.