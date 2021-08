Calciomercato Juve, per Milenkovic insidia West Ham

Non solo Miralem Pjanic. Nella chiacchierata milanese tra il dg juventino Federico Cherubini e Fali Ramadani, agente dell’ex juventino, c’è stato tempo anche per un aggiornamento su Nikola Milenkovic, altro gioiellino della scuderia. Il 23enne difensore serbo non ha intenzione di rinnovare il contratto, in scadenza tra meno di un anno (2022), e tutto lascia pensare che il patron Rocco Commisso in quest’ultimo mese di mercato proverà a monetizzare al meglio la cessione del centrale per evitare la beffa di un addio da svincolato il prossimo giugno. La Juventus monitora Milenkovic da diversi anni e nell’ultimo periodo ha drizzato ancora di più le antenne. Un po’ perché il viola si presenta come una gustosissima opportunità e un po’ perché nelle ultime ore Merih Demiral si è trasferito all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto.