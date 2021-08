Inter-Lukaku, ore decisive: il Chelsea rilancia

MILANO - Ore decisive sull'asse che da Londra passa per Milano e per la Cina. I contatti per definire la situazione di Lukaku si intensificano: è già arrivata la prima offerta del Chelsea, ma l'Inter attende un rilancio. E lo attende in tempi brevi, entro questa settimana. L'offerta dei Blues è quella di 100 milioni per Lukaku più Marcos Alonso (valutato dal Chelsea 18 milioni). L'Inter invece vuole un affare che si avvicini ai 130 milioni e senza contropartite tecniche. Si attende, probabilmente in giornata, un rilancio del Chelsea attorno ai 120 milioni. Zhang riflette: l'operazione risanerebbe le casse nerazzurre, ma porterebbe malcontento nella tifoseria, indebolimento della rosa, e la fretta di trovare un sostituto all'altezza. Quindi prosegue il casting: il primo in lista è Duvan Zapata, l'Atalanta chiede circa 50 milioni. C'è anche Belotti, che costa meno considerando che ha il contratto in scadenza nel 2022. Piace anche Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina spara alto con le richieste economiche. Queste le prime scelte, poi ci sono le offerte low cost come Jovic o Lacazette, ma al momento attuale non possono essere le priorità.