Milan, Brahim Diaz studia da leader

MILANO - E' il trequartista il ruolo sul quale il mercato del Milan si concentra. E sono ormai davvero tanti i nomi che sono stati accostati ai rossoneri: a partire da James Rodriguez, colombiano dell’Everton che Benitez non vede e che potrebbe arrivare a costi non stellari. Piace Vlasic del CSKA Mosca, che del panorama è il più caro: il Milan potrebbe attendere fine mercato per abbassare le cifre. Ilicic gradirebbe il Milan, che però vista l'età non intende spendere quanto l'Atalanta richiede. In casa Real si guarda a Isco e Ceballos. E infine Ziyech, che dal Chelsea (che lo ha pagato 40 milioni) può arrivare solo in prestito. E tuttavia il campo, nelle ultime uscite rossonere, sta raccontando che Brahim Diaz, tornato in prestito biennale e apparentemente destinato a un ruolo alle spalle del "nuovo" trequartista, si sta ritagliando un ruolo da vero e proprio leader nello schieramento di Pioli. Di grande sostanza la sua prova con il Valencia, con la quale Brahim Diaz si è proposto per il ruolo di prima scelta nel ruolo di trequartista.