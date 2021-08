Juve e Ronaldo più vicini: con Messi al Psg cade l’ultimo dubbio

TORINO - “Con il Paris Saint-Germain di mezzo un margine di imprevedibilità è bene tenerlo, ma è ormai ridotto al minimo”. Lo scrivevamo su Tuttosport di mercoledì, dopo aver spiegato come l’acquisto di Kaio Jorge rappresentasse un’ulteriore indizio, dopo le parole sempre più sicure di Federico Cherubini, Pavel Nedved e Massimiliano Allegri, della permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero: perché, da inizio estate, il brasiliano era il primo obiettivo per completare un attacco ancora forte di CR7 e perché, occupando l’unico posto da extracomunitario libero della Juventus, complicava decisamente l’eventuale ricerca di un sostituto del fuoriclasse portoghese. Tanto più che in questo caso il primo della lista era un altro brasiliano, Gabriel Jesus. La Juventus avrebbe potuto (e potrebbe) liberare un altro posto cedendo un extracomunitario all’estero, ma se avesse pensato di doverlo probabilmente utilizzare per un’operazione fondamentale come rimpiazzare Ronaldo non lo avrebbe già occupato con Kaio Jorge.