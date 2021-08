Mundo Deportivo: "Colloquio Agnelli-Laporta per Pjanic alla Juve"

BARCELLONA (Spagna) - Un vertice per discutere di Superlega, ma non solo: il presidente del Barça, Joan Laporta , e quello della Juventus, Andrea Agnelli , si sono incontrati a Barcellona, assieme anche al n.1 del Real Madrid Florentino Pérez. Nei colloqui tra i blaugrana e i bianconeri, si è parlato anche di Miralem Pjanic . Il centrocampista bosniaco vuole tornare alla Juve e il Barça faciliterebbe la cessione.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i due club sarebbero d'accordo quasi su tutto e il trasferimento potrebbe essere finalizzato già in giornata. Il Barcellona sarebbe disposto a cedere in prestito Pjanic gratuitamente per uno o due anni. Il ds Federico Cherubini farà un'altra offerta al Sassuolo per Locatelli, ma potrebbe chiudere prima per il centrocampista del Barça. A 31 anni, e dopo essere stato un pezzo importante a Lione, Roma e Juve, Pjanic vorrebbe un ruolo più importante di quello che ha nelle gerarchie del Barcellona e il ritorno alla Juve sarebbe l'opzione perfetta.