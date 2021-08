Locatelli-Juve, ore caldissime: si tratta sulla formula

TORINO - C’è chi l’ha interpretato come un gesto inatteso, visto che il ragazzo è comunque ancora di proprietà del Sassuolo, tanto che al rientro dalle ferie post Europeo s’era rimesso subito al lavoro in base alle indicazioni dello staff neroverde che aveva predisposto per lui una tabella personalizzata. E invece dietro la mancata presenza di Manuel Locatelli nella lista dei convocati per l’amichevole di ieri a Frosinone contro la Lazio non c’è nulla di banale. Né di punitivo, s’intende, perché sul piano della professionalità il campione d’Europa non è secondo a nessuno. Semplicemente il club emiliano ha stabilito di fare a meno del suo centrocampista perché a breve sul mercato potrebbe accadere qualcosa di molto importante: il trasferimento dell’ex Milan alla Juventus. Se tutto andrà come deve andare, qualora i club si accordassero finalmente sulla formula dell’affare, il 23enne sarebbe già pronto. Qualcuno si aspetta che il giocatore svuoterà a breve gli armadietti: è l’ultima indiscrezione pre-Ferragosto. Ad ogni modo il segnale dato dal Sassuolo con l’esclusione di Locatelli dai convocabili per il test con la Lazio è forte (...)