Juve, Dragusin in partenza per Cagliari: intesa a un passo

Juventus al lavoro sul mercato dei più giovani e sulle uscite anche degli Under 23. Nelle prossime ore potrebbe essere girato al Cagliari il difensore rumeno Radu Dragusin, per il quale si è mosso in maniera molto concreta il Cagliari (sopravanzando la concorrenza del Genoa). In partenza anche Luca Pellegrini, appena rientrato dal prestito al Genoa (12 presenze).