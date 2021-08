Rummenigge: "Ronaldo via dalla Juve? Nessuno può permetterselo"

Juve o no, questo è il dilemma. Mancano ancora otto giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato e la permanenza di Cristiano Ronaldo ai bianconeri è tutt'altro che certa. Il vicepresidente Nedved, nel prepartita del match contro l'Udinese, ha detto che il portoghese rimarrà alla Vecchia Signora, ma non si placano le voci di un clamoroso addio imminente. L'ex Real, secondo gli spagnoli di AS potrebbe prendere il posto di Mbappé al Psg qualora il francese si trasferisse ai Blancos.