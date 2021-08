"Cristiano Ronaldo e Messi insieme": Al-Thani fa sognare il Psg

Messi e CR7 insieme: "Forse?"

Nei giorni scorsi Pochettino, tecnico del Psg, aveva lasciato intendere che il mercato dei parigini non si fosse ancora concluso. Il sogno di far giocare insieme Messi e CR7, è stato rilanciato dal tweet del membro della famiglia reale, che ha accompagnato la foto dei due fuoriclasse con la scritta: "Quizás? Maybe? Peut-être?", vale a dire "Forse?", in spagnolo e in inglese e "Può essere?" in francese.