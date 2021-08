Juve, quanto piace Morata ad Allegri: Max vuole tenerlo

TORINO - Non è dato sapere cosa accadrà al termine di questa stagione, quando si concluderà la seconda annata in prestito dall’Atletico Madrid (20 milioni di euro è il costo complessivo dell’operazione) che detiene il suo cartellino, ma una certezza esiste: Alvaro Morata e Massimiliano Allegri vanno molto d’accordo. E non è solamente una questione legata al fatto che i due si conoscano da anni - i 27 gol segnati dalla punta tra il 2014 e il 2016 spiegano già tanto - ma qui si tratta di capire perché lo spagnolo sia ritenuto così utile dal suo allenatore. Perché è tutto qui, il nocciolo della questione: Alvarito ha caratteristiche uniche, le sue qualità vanno ben oltre quella di gonfiare le reti altrui. Il che comunque, per intenderci, ha un certo peso e le 20 reti realizzate in 44 partite giocate la scorsa stagione raccontano come il 28enne di Madrid sia capace di superare anche gli ostacoli di una stagione estremamente complicata, per tutti.