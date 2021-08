Juve-Ronaldo, brutto divorzio. Arriva l'offerta finale del City

Il City potrebbe inserire un giocatore

In alternativa il City potrebbe inserire un giocatore, mettendo in piedi uno scambio che potrebbe anche accontentare la Juventus con una valutazione di Ronaldo superiore, anche di poco, al suo valore di libro, così da non registrare una minusvalenza. Un giocatore sì, ma chi? Gabriel Jesus è stato un nome caldo fin dall’inizio dell’estate (la Juventus aveva preso informazioni a giugno), ma nelle ultime ore è stato congelato da Pep Guardiola che non lo vorrebbe lasciare partire. Oltretutto in questo momento la Juventus non potrebbe tesserarlo, perché extracomunitario. Avendo occupato il primo posto libero con Kaio Jorge, la Juventus dovrebbe cederne uno per fare spazio al centravanti brasiliano del City. Potrebbe aiutare la cessione dell’americano Weston McKennie, pianificata per altre ragioni ma che tornerebbe utile in questo senso. Ma la sensazione è che Gabriel Jesus sia uscito dalla trattativa. Così come l’idea di uno scambio con Bernardo Silva sembra più una suggestione nata dal fatto che il centrocampista portoghese appartiene sempre alla scuderia di Jorge Mendes, il manager di Ronaldo. Resta sul piatto Aymeric Laporte, difensore centrale francospagnolo di 27 anni, che alla Juventus potrebbe anche interessare. Soldi o giocatore, oggi il City deve concretizzare l’interesse dimostrato a Mendes nei giorni scorsi, quando con grande tempismo era volato a proporre CR7 agli emiri, che avevano appena preso la porta in faccia dal Tottenham di Paratici per Harry Kane.

