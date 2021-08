Cessioni Juve, corsa contro il tempo: in uscita anche Pellegrini

Ultimi due giorni per accelerare anche sul fronte delle uscite, sono tre i nomi caldi: Radu Dragusin, Filippo Ranocchia e Luca Pellegrini. Il difensore romeno, in più occasioni al centro del mercato anche prima che rinnovasse il contratto fino al 2025, dovrebbe trasferirsi oggi al Cagliari. Il club rossoblù è ai dettagli con la Juventus sulla formula: nelle intenzioni della società bianconera il giocatore dovrà tornare alla base in coda al prestito e se ci saranno le condizioni per inserire un diritto di riscatto, alla Continassa si garantiranno comunque un controriscatto per evitare sorprese. Anche se nel mercato non si può mai escludere nulla, è difficile che in extremis subentrino alternative alla candidatura forte dei sardi, con il sì di Dragusin già in archivio. [...]