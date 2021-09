Juve, c'è un piano per Vlahovic nel 2022

a Juventus ha chiuso il mercato 2021 in anticipo, ma si è già tuffata in quello del 2022. La rinuncia a qualsiasi tentazione last minute in attacco, soprattutto dopo aver appurato l’impossibilità di un aggancio a una sicurezza come Mauro Icardi, è anche la conseguenza di una volontà precisa: quella di battere la concorrenza europea per Dusan Vlahovic. Il 21enne bomber della Fiorentina, già sondato nei mesi scorsi, è il grande obiettivo per giugno 2022. Riportato a casa Moise Kean, che in rosa ha preso il posto lasciato libero da Cristiano Ronaldo (Manchester United), i bianconeri vogliono assicurarsi anche il coetaneo serbo, considerato il miglior centravanti del 2000 dopo Erling Haaland del Borussia Dortmund. Kean e Vlahovic hanno la stessa età, ma sarebbero perfettamente integrabili dal momento che l’azzurro può essere impiegato anche da punta esterna come nel Psg.

IL PREFERITO - Se Cristiano Ronaldo avesse lasciato la Juventus a luglio - e non a fine agosto - sicuramente il dg bianconero Federico Cherubini avrebbe tentato l’affondo per Vlahovic già in questa sessione. Ma la risposta di Rocco Commisso, presidente abituato a mantenere le promesse, sarebbe stata simile a quella ricevuta da Tottenham e Atletico Madrid: “No, grazie. Vlahovic resta a Firenze”. Anche perché Dusan stesso, dopo i 21 gol dello scorso campionato, ha scelto di vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, per la Juventus è un’ottima notizia. In questo finale di agosto, visto che l’uscita di CR7 si è concretizzata soltanto all’ultimo, per Cherubini sarebbe stato comunque complicato tentare l’assalto a Vlahovic. Ma adesso che l’ex Partizan Belgrado non si è mosso, alla Continassa hanno tutto il tempo per giocare d’anticipo in chiave estate 2022. Più che l’eventuale rinnovo di Vlahovic - il contratto attuale scade nel 2023 - le vere insidie della Juventus sono i club esteri. Se il Real Madrid punterà su Mbappé e il Psg molto probabilmente risponderà con Haaland, le altre big europee si metteranno in fila per il serbo. A quel punto a fare la differenza sarà la volontà del giocatore. Proprio per questo la “partita” per Vlahovic comincerà già tra l’autunno e l’inverno.

