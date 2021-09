Tchouameni, ecco perché per la Juve è l'obiettivo numero uno

Paul Pogba sa bene cosa significa giocare «come un uomo, non come un ragazzo». Per questo le parole spese per Aurelien Tchouameni dopo il suo debutto da titolare nella Francia sono suonate come un’investitura. Un’investitura che assieme all’esordio dal 1’ nei bleus ha riscaldato il nome del centrocampista del Monaco, che per la verità non aveva ancora fatto in tempo a raffreddarsi dalla fine del mercato: mercato in cui la Juventus ha cullato a lungo la possibilità di tentare un assalto al talento di origine camerunese, svanita perché legata all’eventuale cessione di McKennie, l’unica in grado di fornire le risorse necessarie all’operazione. Missione solo rinviata, perché Tchouameni è, per distacco, il primo obiettivo a centrocampo del prossimo mercato bianconero.