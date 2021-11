De Ligt-Juve, si parla di rinnovo

Il compromesso

Un modo per prendere tempo e bypassare i pericoli del prossimo mercato estivo. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e in attesa della fumata bianca per Paulo Dybala (s’attende soltanto l’ufficialità), De Ligt è il più pagato nella rosa di Massimiliano Allegri con i suoi 8 milioni più bonus. La Juventus, come dimostra il rinnovo della Joya, in questo momento non è nelle condizioni di poter ritoccare verso l’alto lo stipendio dell’olandese, ma non può nemmeno correre il rischio di arrivare troppo vicino alla scadenza. Già, perché come dimostrano i tanti casi degli ultimi anni (basti pensare all’attuale situazione di Vlahovic), quando un giocatore arriva a due anni dal termine del contratto può succedere di tutto. Compreso che non prolunghi più salutando tutti in saldo (a un anno dalla scadenza) o addirittura da svincolato nel giro dei dodici mesi successivi. Tutti scenari che, tanto la Juventus quanto Raiola, in ottimi rapporti con il club bianconero, vorrebbero evitare. Anche perché De Ligt, sempre più al centro della Juventus, non considera ancora terminato il proprio ciclo bianconero e il proprio personale corso di laurea di difesa all’italiana alla corte dei professori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Da qui l’idea, in questo momento però ancora allo stato embrionale, di un accordo diverso dal solito. Un rinnovo più breve che consenta alla Juventus di tenersi De Ligt per (almeno) un’altra stagione senza ansie da mercato e all’olandese di continuare l’ascesa bianconera.

