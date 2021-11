Juve, in mezzo derby Koné-Zakaria

TORINO - Dalla Nazionale gallese, dove gioca e segna, Aaron Ramsey ha ribadito di voler essere protagonista anche nella Juventus (le parole a fianco). Alla Continassa, però, continuano a cercare almeno un rinforzo in mediana per gennaio da regalare a Massimiliano Allegri e il maggior indiziato a liberare posto e armadietto resta l’ex Arsenal. L’uomo mercato juventino Federico Cherubini sta valutando diversi profili, meglio se Under 25.

Il preferito sarebbe Aurelien Tchouameni del Monaco, sondato anche in estate prima e dopo la chiusura dell’affare Locatelli, ma l’ascesa del 21enne francese nella Nazionale di Didier Deschamps ha modificato scenari e prezzo. La concorrenza è aumentata (Chelsea, Real Madrid, Liverpool) e nel Principato si parla di almeno 50 milioni. Non a caso, già da qualche settimana, i bianconeri hanno puntato i radar sul Borussia Monchengladbach, visionato più volte e non soltanto per Denis Zakaria.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport