Marca: "La Juve punta Rudiger. Affare da 55 milioni per 4 anni"

MADRID (Spagna) - Toni Rudiger fissa le sue richieste. Il 28enne difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe disposto a rinnovare a patto che venga accontentato: la sua firma su un quadriennale varrebbe 55 milioni di euro fra ingaggio e bonus: è quanto rivela il quotidiano spagnolo 'Marca', secondo il quale il difensore tedesco - di origine sierraleonese - 72 volte in campo con la maglia della Roma tra il 2015 e il 2017, non sopporterebbe più il fatto di non essere fra i dieci giocatori meglio pagati della rosa e si farebbe forte dell'interesse di altri grandi club come Manchester United, Juventus, Psg e Bayern Monaco. Sfumata, secondo l'emittente televisiva teutonita Sport1, l'opzione bavarese: il classe '93 sarebbe considerato un'alternativa - per giunta parecchio onerosa - al bianconero Matthijs de Ligt per raccogliere l'eredità di Niklas Sule, destinato all'addio a parametro zero.