ElDesmarque: "Martial, accordo raggiunto con il Siviglia"

SIVIGLIA - Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ElDesmarque, Antony Martial ha raggiunto un accordo con il Siviglia. L'attaccante francese avrebbe accettato una riduzione del suo stipendio per unirsi al club di Lopetegui. Il Siviglia batterebbe così la concorrenza della Juventus, interessata al giocatore, offrendo a Martial circa 5 milioni per giocare fino alla fine della stagione. Manca però il sì del Manchester United, che è intenzionato a cedere il giocatore per sfoltire la rosa ma che non riceverebbe nulla in caso di accordo con il Siviglia.